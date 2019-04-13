Посольство США в Израиле объявило о введении американской визы E-2 для граждан Израиля. С 1 мая израильтяне, желающие развивать, направлять или предоставлять профессиональные навыки предприятию, в которое владелец вложил значительные средства, смогут подать заявление на временную (неиммиграционную) визу E-2, передает Day.Az со ссылкой на mignews.com.



"Благодаря введению этой визы, израильские инвесторы теперь имеют возможность инвестировать в экономику США и направлять квалифицированных сотрудников в Соединенные Штаты. Аналогичным образом граждане США будут иметь право подавать заявки на визы для инвестиций в Израиль", - говорится в заявлении посольства. В прошлом году США отменили личное собеседование с израильтянами, желающими получить американские визы.



Новые правила позволяют гражданину Израиля, который в настоящее время имеет действительную туристическую визу или визу, срок действия которой истек в течение последних 12 месяцев, и который был старше 14 лет при получении визы, подать заявление в соответствии с новым процессом продления визы. Собеседование больше не потребуется, а сам процесс может быть завершен без поездки в посольство или консульство США.