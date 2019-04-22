В Индонезии началось извержение огромного стратовулкана - ВИДЕО
На Бали проснулся один из самых больших вулканов Агунг. Об этом в воскресенье, 21 апреля, сообщает портал Straitstimes.
Из кратера вулкана в небо летит пепел, столб дыма уже поднялся на высоту 2 километров, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
Извержение Агунга спровоцировало выброс пепла в районах Карангасем, Бангли и Клунглунг.
Отмечается, что из-за извержения были отменены рейсы в международном аэропорту Бали.
Власти страны сообщили о введении запрета на приближение к вулкану ближе, чем на 4 км. Извержению присвоен третий из четырех уровней опасности, в связи с чем местных жителей снабдили масками для защиты от вулканического пепла.
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