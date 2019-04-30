В США вор-неудачник застрял в дымоходе на всю ночь и разрыдался. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net, сообщает Fox News.

В городе Талса, штат Оклахома, США, мужчина пытался залезть в автосервис Durango Auto Center через дымоход. Он решил пробраться в здание после полуночи. Вор перерезал провода от кондиционера и попытался спуститься по дымоходу, но застрял.

Спустя девять часов в автосервис пришел начальник и услышал странные звуки из дымохода. Сперва мужчина подумал, что это голуби, которые части залетают в трубу. Но подойдя ближе, американец услышал плач и крики о помощи.

Спустя почти девять часов вора достали спасатели. Он не пострадал, но был сильно напуган. На место инцидента также прибыла полиция. Задержали ли злодея не известно.

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