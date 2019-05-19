https://news.day.az/world/1121163.html Иран не хочет конфликта с США, но воевать не боится
Иран не хочет конфликта с США, но воевать не боится
Командующий иранским Корпусом стражей исламской революции бригадный генерал Хосейн Салами в воскресенье заявил, что Иран не боится войны, передает Day.Az со ссылкой на Вести. В то же время Иран не стремится к вооруженному решению конфликтов, пишет ТАСС.Разница между нами и американцами состоит в том, что у них нет желания воевать, и они боятся войны", - сказал генерал.
Ранее Салами пообещал нанести США "удар в голову", если американцы решатся на агрессивные действия против Ирана.
США усилили военную группировку, которая контролирует Ближний Восток и Центральную Азию. "Сигнал" для Ирана должны передать ударная авианосная группа, бомбардировщики, зенитные ракетные комплексы Patriot.
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