Президент Австрии Александер Ван дер Беллен освободил во вторник с должностей министров правительства во главе с канцлером Себастьяном Курцем и поручил им временно исполнять свои обязанности до формирования переходного правительства республики. Президент также уполномочил министра финансов и вице-канцлера Хартвига Лёгера временно исполнять обязанности руководителя ведомства канцлера и председателя временного правительства, поскольку Курц отказался от временного исполнения обязанностей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Церемония состоялась в канцелярии президента Австрии в Вене. На ней не присутствовал Себастьян Курц.

Перестановки в австрийском правительстве произошли после того, как 27 мая Национальный совет (нижняя палата парламента) вынес вотум недоверия кабинету министров Себастьяна Курца в связи с правительственным кризисом на фоне громкой отставки бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе. Курц на данный момент стал самым недолгим канцлером Австрии: он находился у власти в 2017-2019 годах в течение 525 дней и побил антирекорд экс-канцлера Кристиана Керна, полномочия которого в 2016-2017 годах продлились 580 дней. Однако после Курца самым недолгим канцлером станет Хартвиг Лёгер.