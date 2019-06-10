Администрация президента Турции осудила инцидент, произошедший с футболистами сборной Турции в Исландии, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

Комментируя инцидент, глава управления по связям с общественностью Администрации президента Турции Фахреттин Алтун написал в своем микроблоге в соцсети Twitter, что это противоречит дипломатическим нормам, а также является грубым нарушением прав человека.

"Турция требует от высокопоставленных лиц объяснений по этому поводу", - пишет Алтун.

Отметим, что, как заявил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, Анкара направила ноту протеста Исландии.

По его словам, это связано с отношением сотрудников аэропорта Рейкьявика к футболистам сборной Турции, прибывшим в Исландию на матч отборочного этапа Евро-2020.

Как отметил Чавушоглу, произошедшее в аэропорту - это грубое нарушение дипломатических норм, что является позорным явлением для Исландии.

Отметим, что сотрудники таможни затянули на 2 часа процедуру паспортного контроля в Международном аэропорту Кеблавик в Рейкьявике, после чего подвергли турецких футболистов тщательной проверке. Также надолго затянулась процедура осмотра багажа футболистов.

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