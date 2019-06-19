Совфед в среду сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), ее возглавит первый замглавы международного комитета СФ, экс-посол РФ в США Сергей Кисляк, заявил журналистам председатель комитета по международным делам Константин Косачев, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в состав российской делегации войдут семь сенаторов и 11 депутатов. Планируется, что ее возглавит вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой. По словам Володина, если ПАСЕ "без изъятий" примет доклад бельгийского депутата Петры де Суттер по полномочиям делегаций в Парламентской Ассамблее с рекомендациями регламентного комитета в первый день сессии, 24 июня, Россия в тот же день подаст заявку на участие в июньской сессии Ассамблеи.

Комитет ПАСЕ по регламенту принял проект резолюции, в котором предложил предоставить российской делегации полномочия по участию в июньской сессии. Документ также предлагает изменить устав организации и указать, что "в случае оспаривания или пересмотра полномочий члены не могут быть лишены права голоса, права выступать, быть представленным в Ассамблее и в ее органах". Осуществление этих прав также не может быть приостановлено.

"Руководящими органами обеих палат Федерального собрания было синхронно принято решение о формировании персонального состава делегации РФ для участия в ПАСЕ", - сказал Косачев.

В сенаторский состав делегации помимо Кисляка вошли Александр Башкин, Андрей Епишин, Сергей Калашников, Владимир Кожин, Татьяна Лебедева и Сергей Лисовский.

Косачев напомнил, что из-за введенных ранее ограничений российские парламентарии на протяжении четырех лет отказывались принимать участие в работе Ассамблеи.

"Если Ассамблея проголосует за доклад госпожи (бельгийского парламентария Петры де) Суттер, она признает ошибочность своих предыдущих действий в отношении РФ", - отметил законодатель.

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