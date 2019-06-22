Береговая охрана ВМС Ливии провела операцию по спасению 199 нелегальных мигрантов, пытавшихся уплыть в море на пяти резиновых лодках,. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости представитель ливийских ВМС полковник Айюб Касем.

"Патруль третьего подразделения береговой охраны военно-морских сил за среду, четверг и пятницу спас пять резиновых лодок, на которых находилось 199 нелегальных эмигрантов, к юго-западу и юго-востоку от Триполи", - рассказал Касем.

По словам собеседника агентства, один из катеров береговой охраны за сутки был вынужден выходить в море трижды, было спасено 66 человек.

Касем подчеркнул, что среди нелегалов граждане ряда африканских и арабских стран, включая Судан, Южный Судан, Сенегал, Сомали, Эритрею, Эфиопию и Египет. Среди мигрантов есть небольшое количество женщин.

Всех спасенных в территориальных водах Ливии доставили на базы береговой охраны, где их передали после оказания помощи сотрудникам миграционной службы.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!