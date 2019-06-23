https://news.day.az/world/1131537.html В Калифорнии произошло мощное землетрясение
В Калифорнии произошло мощное землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье на севере штата Калифорния. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.
По ее информации, эпицентр находился в 58 км к юго-западу от города Юрика (население около 27 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 9,5 км.
Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.
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