Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в воскресенье на севере штата Калифорния. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщила Геологическая служба США.

По ее информации, эпицентр находился в 58 км к юго-западу от города Юрика (население около 27 тыс. человек). Очаг залегал на глубине 9,5 км.

Данные о разрушениях и пострадавших не поступали.

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