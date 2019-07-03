Генсек ООН Антониу Гутерреш призывает к независимому расследованию инцидента с авиаударом по центру содержания нелегальных иммигрантов под Триполи. Об этом заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По его словам, "генсек ООН решительно осуждает инцидент".

"Генеральный секретарь призывает провести независимое расследование обстоятельств этого инцидента, чтобы обеспечить привлечение виновных к ответственности", - сказал Дюжаррик.



Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.

Заседающее в Триполи правительство национального согласия обвинило в бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов авиацию командующего ЛНА Халифы Хафтара. ЛНА, в свою очередь, отрицает причастность к бомбежке центра содержания беженцев, обвиняя силы, лояльные правительству нацсогласия, в его преднамеренном обстреле из минометных установок.



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