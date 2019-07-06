В результате землетрясения на юге штата Калифорния около 200 тысяч жителей остались без электричества. Об этом сообщает ситуационно-кризисный центр (ДСКЦ) МИД РФ в Twitter.

"Землетрясение магнитудой 7,1 произошло в районе городе Риджкрест на юге штата Калифорния. Несколько человек получили ранения, около 200 тысяч жителей остались без электроснабжения", - говорится в сообщении.



Ранее газета Los Angeles Times со ссылкой на компанию Edison на юге Калифорнии сообщила, что без света остались около 2 тысяч человек.

По данным пожарной службы округа Сан-Бернардино, из-за землетрясения некоторые дома сместились, на фундаментах появились трещины, были обрушения опорных стен. Руководство аэропорта Лос-Анджелеса сообщило, что подземные толчки не вызвали сбоя в рабочем графике.

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