НАТО "глубоко озабочена сообщениями о доставке в Турцию российских комплексов С-400". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба НАТО, комментируя сообщения о получении Анкарой первых российских систем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Альянс глубоко озабочен этой ситуацией. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что каждая страна НАТО имеет право самостоятельно принимать решения об используемых видах вооружений, однако российские системы будут несовместимы с интегрированной системой ПРО НАТО, и это является проблемой", - сообщили в пресс-службе.

Ранее США предупреждали Анкару, что принятие на вооружение страной НАТО комплексов С-400 может привести к отказу Вашингтона поставлять этой стране самолеты нового поколения F-35, поскольку это может раскрыть перед российской системой приемы обнаружения этого самолета, который США считают малозаметным для радаров.

Ранее в пятницу Министерство национальной обороны Турции сообщило о начале поставок С-400 в республику. Как отметили в ведомстве, первая группа компонентов в рамках контракта была доставлена на авиабазу Мюртед в Анкару. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству РФ (ФСВТС) подтвердила в пятницу факт начала поставок в Турцию российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф".

Позднее турецкие СМИ сообщили, что на авиабазу из России также прибыли второй и третий самолеты с компонентами С-400.

Отмечалось, что после того как Анкара получит первые комплексы С-400, министерство национальной обороны Турции определится с местом их дислокации.

Напомним, что ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что специалисты из США и НАТО могут прибыть в Турцию и убедиться в том, что российские ЗРК С-400 не представляют угрозы для НАТО.

"Несмотря на то, что США призывают Турцию отказаться от закупки российских ЗРК С-400, они при этом не дают гарантии, что продадут нам ЗРК Patriot", - отметил Чавушоглу.

Перед этим госсекретарь Майк Помпео сказал, что Турция не сможет одновременно иметь на вооружении американские истребители-бомбардировщики F-35 и российские зенитно-ракетные системы С-400, в связи с тем, что, по мнению Вашингтона, это технически невозможно. "Как мне разъяснили в Пентагоне, невозможно одновременно запускать в воздух F-35 и использовать С-400", - сказал Помпео.

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