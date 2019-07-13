Герцогиня Сассекская Меган Маркл стала ключевым фактором, который помог продать больше памятных сувениров с символикой британской королевской семьи. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Daily Express.

Отмечается, что в 2017 году было продано памятных фарфоровых тарелок, кружев и плюшевых мишек на 18,2 млн фунтов стерлингов, а в 2018 году эта сумма составила 21,7 млн, увеличившись на 3,5 млн фунтов стерлингов ($4,4 млн).

Как уточняется, в том числе росту продаж поспособствовала свадьба Меган Маркл и принца Гарри.

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