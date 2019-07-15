"Они сказали, что Турция не купит С-400! А к нам уже восьмой самолет прилетел (с элементами С-400 - ред.), идет разгрузка. Надеюсь, в апреле 2020 года мы поставим точку в этом процессе. Мы становимся одной из немногих стран с новейшими системами ПВО. Цель - их производство вместе с РФ, и мы это сделаем", - сказал Эрдоган, выступая в Анкаре по случаю трехлетней годовщины попытки переворота в Турции.