Директор Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США Джеймс Брайденстайн заявил, что обнаруженные на Марсе следы присутствия воды и другие факторы указывают на необходимость вести поиски жизни на этой планете. Руководитель NASA рассказал об этом в интервью Hill.TV, которое транслировалось в пятницу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы нашли воду в жидком состоянии - на 12 км под поверхностью Марса, - отметил он. - Что мы знаем о воде в жидком состоянии? Везде, где она существует на Земле, есть жизнь".

"Я не говорю, что на Марсе есть жизнь, но мы должны в этом разобраться", - добавил глава управления. Он подчеркнул, что ученые также обнаружили сложные органические соединения на поверхности Марса.

"Раньше Марс был очень похож на Землю, - подчеркнул Брайденстайн. - Поэтому, изучая Марс, мы сможем узнать больше о нашей собственной планете".

По его словам, NASA собирается использовать Луну в качестве "тренировочной базы и испытательного полигона" перед отправкой человека на Марс. "Ценность Луны состоит в том, что путь туда занимает три дня, и путь домой - тоже три дня. Где бы ни находилась Земля, вращаясь вокруг Солнца, Луна всегда с нами, что означает, что мы можем использовать ее в качестве испытательного полигона", - отметил Брайденстайн.

Весной NASA объявило о том, что новая программа высадки астронавтов на Луну называется "Артемида". Администрация США приняла решение начать подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне и использовать эту программу в качестве важного шага для организации путешествий в дальний космос, в первую очередь на Марс. Американские специалисты рассчитывают осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Научный интерес к Марсу

Марс относится к земной группе планет Солнечной системы (помимо него и Земли в нее входят также Венера и Меркурий). Среди этой группы Марс наиболее схож с Землей. В его атмосфере, пусть и в малом количестве, содержится кислород. Присутствует вода - в полярных шапках в виде льда (слишком низкое атмосферное давление не позволяет существовать воде на поверхности в жидком виде). На этой планете, как и на Земле, есть вулканы. На Марсе наблюдаются извилистые долины и углубления, похожие на русла рек. Такие образования могут быть связаны с водной и ледниковой эрозией и свидетельствовать о том, что несколько миллиардов лет назад эта планета имела более плотную атмосферу и гидросферу.

Отправка на Марс космических аппаратов сопряжена с трудностями: расстояние между Землей и Марсом колеблется от 55 млн км (когда обе планеты находятся по одну сторону от Солнца) до 400 млн км (когда Солнце находится между ними). Наиболее удобное время для запуска наступает во время сближения планет. Такие периоды происходят примерно раз в два года и длятся около трех месяцев.

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