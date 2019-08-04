Президент США Дональд Трамп назвал стрельбу в городе Эль-Пасо (штат Техас) проявлением трусости. Об этом он написал в субботу в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодняшняя стрельба в Эль-Пасо (штат Техас) - это не только трагедия, это проявление трусости. Я вместе со всеми в этой стране осуждаю сегодняшний акт ненависти. Не существует никаких причин, которые могли бы оправдать убийство невинных людей", - заявил Трамп.

Стрельбу в магазине Walmart на территории торгового центра Cielo Vista в Эль-Пасо открыл в субботу 21-летний мужчина. Он был задержан сотрудниками полиции. Как сообщили власти, погибли 20 человек, еще 26 были ранены.

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