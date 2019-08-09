https://news.day.az/world/1145812.html В Чили неизвестный открыл стрельбу по посетителям игрового заведения, есть жертвы
В Чили неизвестный открыл стрельбу по посетителям игрового заведения, есть жертвы
Пять человек погибли в четверг вечером в результате стрельбы в зале игровых автоматов в Пуэнте-Альто, пригороде чилийской столицы Сантьяго, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как сообщили радиостанции очевидцы, стрельбу по посетителям игрового заведения открыл вошедший туда неизвестный мужчина. По данным полиции, злоумышленник произвел в помещении не менее 42 выстрелов. Предположительно, причиной стрельбы стал конфликт, произошедший незадолго до этого снаружи заведения.
Ведутся поиски нападавшего. Правоохранители не исключают, что у него могли быть сообщники.
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