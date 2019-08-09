По меньшей мере 17 человек погибли в результате ливней и наводнений в индийском юго-западном штате Керала с 8 августа. Об этом в пятницу сообщил телеканал NDTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным канала, международный аэропорт в Кочине прекратил работу до воскресенья из-за подъема уровня воды в его окрестностях. В четырех округах штата объявлен повышенный уровень опасности, во всех 14 округах в пятницу отменены занятия в школах.

Вечером в четверг оползень, вызванный ливнями, полностью разрушил поселение работников чайной плантации в округе Ваянад. При этом пострадали 200 человек, двое погибли.

Отмечается, что главный министр штата Виджаян Пинарайи в четверг провел встречу с представителя агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями штата, чтобы проконтролировать ход спасательных работ.

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