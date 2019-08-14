Полиция австралийского Квинсленда изъяла 766 килограммов метамфетамина в ходе расследования преступной деятельности международного организованного синдиката, занимающегося распространением крупных партий наркотиков, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вследствие сложного расследования полиция изъяла 766 килограммов метамфетамина, что является самой крупной изъятой партией для Квинсленда и Австралии", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте полиции страны.

Отмечается, что помимо наркотиков полиция изъяла автомобили преступной группировки и примерно 108 тысяч австралийских долларов наличными (73 тысячи долларов США). Стоимость изъятых наркотиков может составлять примерно 90 миллионов австралийских долларов (60 миллионов долларов США).

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