Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против троих иракцев по делу о подготовке теракта, говорится в заявлении ведомства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Двое обвиняемых... подозреваются в подготовке тяжкого преступления против государства и нарушении закона о взрывчатых веществах. Третий... подозревается в оказании двум обвиняемым помощи в совершении тяжкого преступления против государства", - говорится в заявлении.

По информации следствия, в ноябре 2018 года двое из трех обвиняемых приняли решение совершить в Германии теракт из радикальных исламистских убеждений. С декабря 2018 года они начали подготовку, связавшись с двумя радикально настроенными подельниками за границей, которые, в частности, обещали предоставить обвиняемым взрывчатку. Один из этих подельников, который находился в Великобритании, пытался передать обвиняемым инструкцию для изготовления взрывчатого вещества, но был задержан британскими правоохранителями.

В конце декабря 2018 года двое обвиняемых провели первые опыты с содержимым новогодней пиротехники. Они также решили приобрести огнестрельное оружие, чтобы убить в ходе теракта максимальное число людей, не исповедующих ислам. В этой связи они обратились к третьему обвиняемому с просьбой достать оружие. Тот, будучи проинформированным о целях будущих террористов, обратился к находящемуся под полицейским надзором нелегальному торговцу оружием, но стороны не смогли договориться о цене партии.

С января 2019 года обвиняемые также разрабатывали планы совершения теракта путем наезда заминированным автомобилем на людей. Предполагалось разместить в машине 10 килограммов взрывчатки. В этих целях они начали подготовку к экзамену для получения водительских прав в Германии.

Мужчины были задержаны в конце января 2019 года, они находятся в предварительном заключении.

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