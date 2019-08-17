Мужчина убил официанта одного из ресторанов в коммуне Нуази-ле-Гран в столичном регионе Франции, поскольку его сэндвич был приготовлен не так быстро, как он этого хотел. Об этом сообщили французские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Радиостанция France Info со ссылкой на источники, близкие к следствию, отмечает, что инцидент произошел в пятницу около 21:00. По словам свидетелей, мужчина выстрелил в официанта, поскольку был недоволен тем, что заказанный сэндвич был приготовлен недостаточно быстро.



Выпущенная пуля попала официанту в плечо, рана оказалась тяжелой. Несмотря на быстрое прибытие скорой помощи он скончался на месте. Стрелявший сбежал с места преступления, его ищет полиция.

По информации газеты Parisien, погибшему официанту ресторана Mistral было 28 лет.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!