В городе Покипси в штате Нью-Йорк легкомоторный самолет Cessna 303 упал на жилой дом.

Об этом сообщает Федеральное авиационное управление США, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным местных СМИ, на борту находились три человека. Из судьба не известна.

Место крушения оцеплено полицией, работают спасатели. Очевидцы сообщают о дыме на улице, где произошло крушение.

Пострадал ли кто-то на земле, не сообщается.

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