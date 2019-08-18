Жителю Филадельфии, ранившему шестерых полицейских, предъявили обвинение по ряду статей, включая покушение на убийство, сообщает телеканал CBS.

На севере Филадельфии в четверг произошел инцидент со стрельбой, пострадали шесть полицейских. Подозреваемый забаррикадировался в доме и был задержан после того, как полиция пустила слезоточивый газ внутрь здания. Как сообщал ряд СМИ, задержанного зовут Морис Хилл, он в прошлом был судим. Полиция проводила операцию по задержанию наркоторговцев. Подозреваемый был задержан.

По данным телеканала, следователи также предъявили 36-летнему Хиллу обвинение по статьям, связанным с нападением при отягчающих обстоятельствах, обычным нападением, незаконным оборотом наркотиков и оружия и по ряду других обвинений.

Прокурор Филадельфии Ларри Краснер заявил, что количества предъявленных обвинений будет достаточно, чтобы оставить Хилла в тюрьме пожизненно.

Отмечается, что предварительное судебное слушание по делу состоится в сентябре. По словам прокуроров, кроме Хилла по этому делу предъявили обвинение еще четверым подозреваемым в связи с незаконным оборотом наркотиков.



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