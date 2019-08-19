Двенадцать человек пострадали в результате пожара в общежитии для беженцев в немецком городе Гисен, сообщает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пожар начался в ночь на понедельник в одной из комнат на первом этаже. В ликвидации пожара было задействовано большое число пожарных. Как отмечается, двое из пострадавших были госпитализированы. Здание на данный момент не пригодно для проживания, и 56 человек разместят в другом месте.

По данным издания, ущерб от пожара составляет около 40 тысяч евро. Причина возгорания пока не установлена.

Как отмечает издание, еще один пожар в общежитии для мигрантов произошёл в городе Билефельд на западе Германии. Причина возгорания и размер ущерба пока неизвестны. Сообщается, что здание сильно повреждено.

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