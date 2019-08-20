В Гондурасе произошли беспорядки - драка между болельщиками "Олимпии" и "Мотагуа" повлекла за собой несколько смертельных исходов.

По информации BBC, причиной потасовки стал поступок фанатов "Олимпии" - они бросали камни в автобус футболистов соперника и ранили троих игроков (Эмилио Изагирре, Роберто Моррейра и Джонатан Руже). Матч чемпионата страны отменили, но на тот момент на арене уже присутствовало около 10 тысяч человек, передает Day.Az.

Фанаты пошли на открытый вооруженный конфликт, полиции пришлось вмешаться и применить слезоточивый газ - началась давка. Итог ужасного инцидента: три человека погибли, 10 покинули стадион с травмами, включая ранения из огнестрельного оружия. В числе последних - ребенок.

"Мотагуа" обвиняет в случившемся группировку ультрас "Олимпии" Ultra-Faithful Olimpia, клуб призывает власти Гондураса со всей строгостью наказать виновных.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!