https://news.day.az/world/1149165.html Президент Ирана предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля
Президент Ирана предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля
Президент Ирана Хасан Роухани предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля, заявив, что в таком случае нельзя рассчитывать на прежнюю безопасность морских путей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Мировые силы знают, что в случае полных нефтяных санкций и доведения экспорта нефти Ирана до нуля международные морские маршруты не будут так же безопасны, как прежде", - сказал президент, чьи слова были опубликованы на его сайте.
Роухани заявил об этом в среду на встрече с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который, в свою очередь, потребовал от правительства решить проблему зависимости страны от нефтяных доходов.
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