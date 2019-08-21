Президент Ирана Хасан Роухани предостерег от попыток довести экспорт нефти страны до нуля, заявив, что в таком случае нельзя рассчитывать на прежнюю безопасность морских путей, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мировые силы знают, что в случае полных нефтяных санкций и доведения экспорта нефти Ирана до нуля международные морские маршруты не будут так же безопасны, как прежде", - сказал президент, чьи слова были опубликованы на его сайте.

Роухани заявил об этом в среду на встрече с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, который, в свою очередь, потребовал от правительства решить проблему зависимости страны от нефтяных доходов.

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