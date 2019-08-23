IKEA планирует инвестировать 10 млрд юаней ($1,41 млрд) на китайском рынке для развития своих коммерческих операций и цифровизации.

Об этом компания объявила на брифинге в Пекине, на котором она изложила свою стратегию на ближайшие три года, сообщает Yicai Global.



Это крупнейший годовой объем инвестиций в Китай за всю историю IKEA, отмечает Beijing Daily, передает Day.Az со ссылкой на Вести.



Местное подразделение IKEA также наймет более 3 тыс. новых сотрудников в новом финансовом году.



Компания по-прежнему оценивает и позиционирует дополнительные проекты, и размер инвестиций еще больше увеличится в ближайшие два года, пообещала фирма.



Китайский рынок товаров для дома сейчас переживает период устойчивого роста, заявила президент IKEA China Анна Павлак-Кулига.



Урбанизация в стране набирает обороты, ее цифровое развитие идет быстрыми темпами, а располагаемый доход на душу населения растет. Все это изменило образ жизни и потребления людей, отметила она. Компания полна уверенности в китайском рынке, добавила президент IKEA China.



Китай является единственным рынком за пределами Швеции, где компания была основана в 1943 г., с полной цепочкой поставок IKEA.



15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!