Президент Франции Эмманюэль Макрон дал старт саммиту G7 в французском Биаррице, поприветствовав лидеров стран "Большой семерки", сообщает BFM TV, передает Day.Az со ссылкой на "Интерфакс".

В 20:30 по местному времени лидеры приступят к неформальному ужину, который пройдет в маяке Биаррица. Гости попробуют блюда традиционной кухни французской Страны басков. Например, на десерт им подадут "баскский торт", который готовят из бисквитного теста с миндалем или ромом и ванилью.

Первым на ужин прибыл председатель Европейского совета Дональд Туск. За ними стали появляться и другие гости. Все они фотографировались с Макроном и его супругой Брижит, которая появилась на ужине в платье молочного цвета.

Перед началом саммита Макрон пообещал в твиттере, что страны G7 будут прикладывать все усилия для того, чтобы эффективно обеспечивать безопасность своих граждан, создавать новые рабочие места и бороться с неравенством.

В день начала саммита в Биаррице председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что эта встреча станет "сложным испытанием единства и солидарности свободного мира и его лидеров". Он также призвал страны G7 прекратить торговые войны.

Так, незадолго до вылета во Францию на саммит президент США Дональд Трамп пригрозил, что США могут ввести такие налоги на импорт французского вина, которых во Франции "ещё не видели", если Париж введет налоги на услуги крупных цифровых компаний, в том числе Google и Apple.

Саммит проходит в курортном городе Биарриц, расположенном на атлантическом побережье на юго-западе Франции. В Биарриц часто приезжают серферы, также прямо на побережье Биаррица расположено известное казино, а туристы нередко посещают город ради гастрономических туров.

Главы государств и правительств обсудят на встрече вопросы, связанные с мировой экономикой, торговлей, международной безопасностью, налогообложением цифровых гигантов, а также ситуацию с гендерным равенством.

На полях саммита состоятся и двусторонние переговоры лидеров стран.

Среди международных тем, которые, как ожидаются, в центре обсуждения будут ситуация в Иране, протесты в Гонконге, сирийский конфликт, а также напряженность между Индией и Пакистаном по поводу Кашмира.

Кроме того, в преддверии саммита активно поднимался вопрос о возможном приглашении России для участия в следующей встрече в 2020 году, уже в формате "группы восьми". Из этого формата Россию исключили в 2014 году в ответ на присоединение Крыма к РФ. По некоторым данным, тему возможности возвращения к формату "группы восьми" лидеры G7 затронут в ходе переговоров в Биаррице.

По сообщениям европейских СМИ, в этом году встреча "группы семи" может завершиться без подписания итогового совместного коммюнике. Отмечается, что это вызвано стремлением французской стороны избежать повторения ситуации 2018 года, когда стороны столкнулись с отсутствием единства по ряду вопросов.

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