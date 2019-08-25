https://news.day.az/world/1150171.html Важная новость для отправляющихся в Москву
Важная новость для отправляющихся в Москву
Двадцать восемь рейсов задержаны и четыре отменены в аэропортах Москвы в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
По данным сервиса "Яндекс.Расписание" на 08.36 во Внуково задержан один рейс, в Домодедово 27 рейсов задержано и четыре отменены.
В Жуковском и в Шереметьево отмененных и задержанных рейсов нет.
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