https://news.day.az/world/1154611.html Трамп подтвердил, что не исключает встречи с Роухани
Трамп подтвердил, что не исключает встречи с Роухани
Президент США Дональд Трамп в понедельник подтвердил, что не исключает возможности проведения встречи с иранским лидером Хасаном Роухани, передает ТАСС.
"Это может произойти. Никаких проблем со встречей. Ирану нужно привести все в порядок, потому что, честно говоря, они находятся в очень плохом положении", - сказал Трамп журналистам на Южной лужайке Белого дома перед вылетом в штат Северная Каролина.
На прошлой неделе американский президент допустил возможность проведения встречи Роухани на полях общеполитических дебатов Генассамблеи ООН в конце сентября.
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