Наверняка любой из нас, придя в бар и поняв, что туда ворвались грабители, как минимум испугается, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А вот Тони Товар из Сент-Луиса (Миссури, США) не боится противостоять кому бы то ни было и никогда и никому не позволяет собой помыкать. Он с самого начала немного обескуражил преступника, когда отказался отдать свой мобильный телефон, а после и вовсе сидел и преспокойно покуривал, как будто рядом с ним не происходило ограбление.

Неудивительно, что Тони уже прозвали самым хладнокровным человеком в мире, и в своём любимом баре "Behrmann's Tavern" он стал настоящей знаменитостью.

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