Глава Минэнерго РФ Александр Новак и новый министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд едины во мнении, что все участники ОПЕК+ должны исполнять взятые на себя обязательства, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Да, все должны исполнять взятые на себя обязательства", - ответил Новак на вопрос, есть ли у него единая позиция с новым министром энергетики Саудовской Аравии перед заседанием мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в четверг.

Соглашение ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) о сокращении добычи нефти действует с начала 2017 года. Его действие неоднократно продлевалось, а условия менялись. Так, до конца марта 2020 года сокращение добычи согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из которых 228 тысяч приходятся на Россию.

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