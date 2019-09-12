Врачи не берутся за операцию по удалению воспаленных мышц прославившегося "руками-базуками" россиянина Кирилла Терешина. Об этом "Комсомольской правде" рассказал его менеджер Александр, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Там все очень мутно, все очень сложно. Все, что говорят по телевизору - просто чтобы люди слышали. А, по сути, никто не берется делать", - сказал он, отвечая на вопрос, удалит ли "руки-базуки" Терешин.

По его словам, операцию выполнить технически сложно. "Надо полный анализ делать, а это еще несколько дней", - резюмировал менеджер.

"КП" напоминает, что в конце 2018 года Терешин попал в больницу после съемок в клипе Султана Урагана. Тогда у "рук-базук" поднялась температура и его забрали врачи скорой помощи. В медицинском учреждении он долго не задержался - врачи не сказали ему ничего нового. По данным издания, в руках россиянина обычная смесь масел, приготовленная на собственной кухне в Пятигорске - на настоящий синтол у молодого человека не было денег. Утверждается, что удалить из организма этот раствор практически невозможно и он может медленно привести к смерти.

Терешин прославился несколько лет назад после участия в телеэфирах, где он демонстрировал объемные бицепсы, раздутые с помощью синтоловых инъекций. Позднее он заявил, что собирается также увеличить мышцы ног, чтобы стать обладателем "ног-ракет". Говорил россиянин и несколько раз о том, что решил избавиться от "рук-базук".

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