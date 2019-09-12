Четыре человека погибли в результате взрыва на юго-востоке Турции. Об этом сообщает телеканал NTV, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Микроавтобус с гражданскими лицами подорвался на взрывном устройстве в районе Кулп в провинции Диярбакыр. Пострадали также семь человек, они доставлены в государственную городскую больницу.

Как отмечает газета SABAH, за взрывом, предположительно, стоят члены запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.

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