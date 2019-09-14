Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29 человек. Об этом сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону, передает Day.Az.

По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.



"Число пострадавших увеличилось до 29. Число погибших прежнее", - сказала собеседница агентства.



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