https://news.day.az/world/1156238.html Число пострадавших в ДТП с автобусом в России увеличилось до 29
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.
Число пострадавших в ДТП с автобусом в России увеличилось до 29
Число пострадавших в ДТП с участием автобуса и грузовика в Ярославской области увеличилось до 29 человек. Об этом сообщила РИА Новости представитель УМВД по региону, передает Day.Az.
По данным УМВД по региону, ДТП произошло около 11.00 мск в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области около деревни Заячий Холм. Столкнулись грузовик и автобус ПАЗ. По последним данным, погибли семь человек, включая обоих водителей. Ранее сообщалось о 28 пострадавших.
"Число пострадавших увеличилось до 29. Число погибших прежнее", - сказала собеседница агентства.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре