Налеты беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы Saudi Aramco привели к приостановке добычи 5,7 миллиона баррелей нефти в сутки. Об этом говорится в сообщении саудовской государственной компании, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным ОПЕК, в августе 2019 года Саудовская Аравия ежесуточно производила 9,8 миллиона баррелей нефти.

Как утверждают в Saudi Aramco, пожары на предприятиях в Абкайке и Хурайсе удалось локализовать, по словам главы компании Амина Нассера, пострадавших в результате авианалетов нет.

Ведутся работы по восстановлению производства, новую информацию по данному вопросу в Saudi Aramco обещают предоставить через 48 часов.

Газета WSJ ранее со ссылкой на неназванных саудовских чиновников сообщила, что королевство планирует привести добычу нефти в норму к понедельнику. При этом по информации собеседников издания, власти Саудовской Аравии в субботу обсудили возможность продажи нефти иностранным потребителям из своих запасов, чтобы избежать перебоев в поставках нефти на мировом рынке.

Ранее стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Они возникли на принадлежащих государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятиях в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от Эр-Рияда.

Йеменские повстанцы-хуситы заявили, что НПЗ атаковали их бойцы с помощью десяти беспилотных летательных аппаратов.

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил в атаках дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии Иран.

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