Несколько недель понадобится для восстановления пострадавшей в результате терактов нефтяной инфраструктуры Саудовской Аравии. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным его источников, "возвращение [саудовской национальной нефтяной компании] Saudi Aramco на прежние мощности поставок займет не дни, а недели".

В субботу вечером министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман официально признал, что "взрывы привели к прекращению поставок сырой нефти в объеме 5,7 млн баррелей, что соответствует около 50% добычи компании". Но, заверил он, часть этих потерь будет компенсирована из резервных хранилищ. Кроме того, по его словам, "теракт привел также к прекращению производства попутного газа в объеме около 2 млрд куб. футов в сутки, который используется для производства 700 тыс. баррелей сжиженного природного газа, что наполовину сократит запасы этана и СПГ".

При этом, как сообщило в воскресенье саудовское государственное телевидение, атаки на предприятия не повлияли на экспорт нефти из королевства. Однако саудовская фондовая биржа сразу после открытия отреагировала на террористические акты 3-процентным падением акций.

В ночь на субботу предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявляли, что огонь был локализован. Пострадавших среди персонала нет.

В августе ежедневная добыча нефти в королевстве составила 9,7 млн баррелей.

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