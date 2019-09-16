Роналду посмотрел видео об умершем отце и расплакался - ВИДЕО
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду заплакал во время интервью с телеведущим Пирсом Морганом для программы Good Morning Britain. Фрагмент опубликован в Twitter-аккаунте передачи, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.
Журналист показал Роналду фильм о его отце Жозе Динише Авейру, который был алкоголиком и умер в 2005 году. Португалец не смог сдержать слез и объяснил, что этот момент был для него особенно эмоциональным, потому что отец никогда не видел его успехов.
Роналду - пятикратный обладатель "Золотого мяча", пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. Со сборной Португалии форвард выиграл первенство Европы в 2016 году.
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