Четыре страны Центральной Америки - Гондурас, Гватемала, Никарагуа и Сальвадор - в понедельник оказались полностью или частично обесточены из-за аварии в системе электроснабжения. Об этом сообщила Национальная энергетическая компания Гондураса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, сбой в работе Системы центральноамериканской электроэнергетической интеграции был вызван аварией на территории Никарагуа. Более подробной информации обнародовано не было. К настоящему времени энергоснабжение региона восстановлено практически в полном объеме.

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