Неподалеку от аэропорта бразильского Манауса потерпел крушение самолет авиакомпании Two Flex, на борту которого находилось 16 человек, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Как сообщает портал Diario da Amazonia, воздушное судно направлялось в Маэус, однако упало в лесополосе вскоре после взлета.

Пилот не смог развернуть самолет, когда поступил сигнал о неисправности.

По данным местных СМИ, в результате происшествия никто не погиб. Не исключается, что пассажиры и члены экипажа получили травмы.

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