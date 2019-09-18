В Стамбуле проводятся спецоперации против членов террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на турецкие СМИ, передает Day.Az.

Сообщается, что операции проводятся по заранее установленным адресам и в них задействованы 100 полицейских.

В ходе операций задержаны пять человек, имена которых не разглашаются.

Отметим, что седьмого сентября в Стамбуле в ходе спецоперации был задержан один из "эмиров" террористической организации ИГ.

12 июня текущего года в турецких провинциях Адана, Мерсин и Текирдаг были задержаны 19 боевиков ИГ.

Ранее министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сказал, что в последние годы наблюдается активность террористов ИГ на территории Турции.

По словам главы МВД, в связи с этим в Турции значительно усилены меры безопасности.

"Турецкая разведка активно работает с целью устранения террористов и исходящих от них угроз", - сказал Сойлу.

Напомним, что пятого ноября 2018 года в 11 провинциях Турции прошли крупные операции против членов ИГ. Были задержаны 24 человека, которые занимались сбором финансов для террористов в Сирии, Ираке, Ливане и Ливии.

В рамках операций были конфискованы наличными свыше 500 тысяч долларов и более двух миллионов турецких лир.

В турецкой провинции Адана 13 апреля 2018 года был задержан гражданин Сирии Рийад Хаджи Осман - один из палачей ИГ. В провинции Шанлыурфа на юго-востоке Турции 24 января прошлого года был задержан т.н. "министр здравоохранения" ИГ Кэфах Башер Хусейн. 12 января 2018 года полиция Турции задержала т. н. "министра сельского хозяйства" ИГ Тарыка Ахмета.

В декабре 2017 года в турецкой провинции Хатай на границе с Сирией был задержан один из известных палачей ИГ, 28-летний террорист по прозвищу Махмуд.

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