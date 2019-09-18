Президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителя президента по ситуациям с заложниками Роберта О'Брайена новым советником по национальной безопасности. Соответствующий пост появился в Twitter-аккаунте американского лидера, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мне приятно объявить, что я назначу Роберта О'Брайена, который в настоящее время является очень успешным специальным представителем президента по делам заложников в Государственном департаменте, нашим новым советником по национальной безопасности", - написал Трамп.

О'Брайен работал в администрации президента Джоржда Буша-младшего в качестве заместителя представителя США на 60-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая проводилась в 2005-2006 годах. Известно, что там он выступал по вопросу о Палестине. По образованию новый советник Трампа является юристом.

13 сентября сообщалось, что американский лидер рассматривал в качестве кандидатуры на этот пост госсекретаря США Майка Помпео, но тот отказался от предложения совмещать две позиции.

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