В результате удара тайфуна "Тапа", прошедшего в непосредственной близости от южной японской префектуры Окинава, пострадали, по меньшей мере, 19 местных жителей, отменены сотни авиарейсов, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Так, японские авиакомпании были вынуждены отменить 302 рейса между Окинавой и островом Хонсю. Коснулись изменения в расписании и юго-западного острова Кюсю, в район которого переместился тропический шторм, передает ТАСС.

На Окинаве сильным ветром повреждены линии электропередачи, в результате чего около 1,8 тысячи домов обесточены. По прогнозам, к вечеру воскресенья, 22 сентября, тропический шторм достигнет острова Кюсю, где в некоторых префектурах может выпасть до 300 миллиметров осадков.