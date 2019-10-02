Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обеспокоена продолжающимся распространением холеры в Судане. Как сообщил на брифинге в Женеве официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, с 8 сентября, когда власти официально объявили о вспышке этой болезни, холерой в провинциях Голубой Нил и Сеннар заболело 215 человек. Известно о восьмерых умерших, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"ВОЗ работает совместно с федеральным министерством здравоохранения, агентствами ООН и суданскими партнерами на местах в противодействии холере и в подготовке к возможным случаям холеры еще в шести провинциях, которые определены как подвергающиеся риску", - отметил официальный представитель. Он напомнил, что случаи холеры и острой диареи отмечались в Судане и прежде: с августа 2016 года по март 2018-го было зарегистрировано более 36 тыс. таких случаев. "Уроки той вспышки учтены в планах реагирования на холеру, которые сейчас реализуются федеральным Министерством здравоохранения, ВОЗ и другими партнерами", - подчеркнул Язаревич. ВОЗ помогает трем противохолерным лечебных центрам в провинции Голубой Нил и шести изоляторам в провинции Сеннар. В Голубой Нил направлены эксперты ВОЗ. Они ведут мониторинг качества воды и оказывают содействие противоинфекционным мероприятиям в учреждениях здравоохранения.

ВОЗ вместе с Детским фондом ООН намерена поддержать кампанию по иммунизации 1,6 млн человек в 8 районах двух провинций, где зарегистрированы случаи холеры. Вакцинировано будет население в возрасте старше одного года, включая кормящих матерей и беременных женщин. Первый этап вакцинации, как ожидают в ВОЗ, начнется в середине октября.

ВОЗ требуется от $10 млн до $15 млн на ближайшие три - шесть месяцев для противодействия нынешней вспышке холеры, сказал Язаревич. Он расценил инфраструктуру здравоохранения, водоснабжения и канализации в Судане как "слабую". Наводнения усугубили загрязнение источников воды. Все эти факторы усиливают риск распространения холеры и других диарейных заболеваний, резюмировал официальный представитель.

Холера - острое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может через несколько часов закончиться смертельным исходом. Признаки заражения схожи с симптомами пищевого отравления. У большинства инфицированных симптомы либо отсутствуют, либо проявляются в мягкой форме. Тяжелые случаи требуют быстрого лечения с использованием внутривенных вливаний и антибиотиков. По оценкам специалистов ВОЗ, ежегодно в мире холерой заболевают от 1,3 млн до 4 млн человек и от 21 тыс. до 143 тыс. умирают.

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