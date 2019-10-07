В понедельник, 7 октября, у берегов Японии северокорейская рыболовецкая шхуна столкнулась с судном японской рыболовной инспекции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как стало известно, инцидент случился в 350 км от полуострова Ното, относящемся к префектуре Исикава.

Сообщается, что судно, шедшее под флагом КНДР, получило повреждения. Его экипаж в составе 20 человек оказался в воде.

На данный момент к месту инцидента плывут корабли береговой охраны Японии.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!