https://news.day.az/world/1163386.html Северокорейское и японское суда столкнулись в море
Северокорейское и японское суда столкнулись в море
В понедельник, 7 октября, у берегов Японии северокорейская рыболовецкая шхуна столкнулась с судном японской рыболовной инспекции. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Как стало известно, инцидент случился в 350 км от полуострова Ното, относящемся к префектуре Исикава.
Сообщается, что судно, шедшее под флагом КНДР, получило повреждения. Его экипаж в составе 20 человек оказался в воде.
На данный момент к месту инцидента плывут корабли береговой охраны Японии.
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