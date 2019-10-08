Председатель Европарламента Давид Сассоли по итогам встречи с премьер-министром Соединенного Королевства Борисом Джонсоном во вторник заявил об отсутствии прогресса на переговорах по Brexit. Об этом говорится в его заявлении, распространенном после переговоров на Даунинг-стрит, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я приехал сюда со смелой надеждой услышать предложения, которые могли бы продвинуть переговоры. Однако я должен заметить, что прогресса нет", - приводит слова Сассоли телеканал Sky News.

Во вторник телерадиовещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на представителя Джонсона сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель отвергла новые предложения британского премьера по теме североирландской границы. После этого Лондон назвал достижение сделки с ЕС "по сути невозможным".

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