Два трамвая столкнулись во вторник вечером на востоке Москвы. По предварительной информации, пострадал один человек.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в экстренных службах.

"В районе дома 13 по Ивантеевской улице произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, движение трамваев в этом районе парализовано из-за аварии. Причины происшествия устанавливаются.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!