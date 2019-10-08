https://news.day.az/world/1163983.html В Москве столкнулись два трамвая
В Москве столкнулись два трамвая
Два трамвая столкнулись во вторник вечером на востоке Москвы. По предварительной информации, пострадал один человек.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщил источник в экстренных службах.
"В районе дома 13 по Ивантеевской улице произошло столкновение двух трамваев. По предварительным данным, пострадал один человек", - сказал собеседник агентства.
По его словам, движение трамваев в этом районе парализовано из-за аварии. Причины происшествия устанавливаются.
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