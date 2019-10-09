Данные минэнерго США на этой неделе покажут, что коммерческие запасы нефти за отчетную неделю до 4 октября вырастут на 1.95 млн баррелей. Таков средний прогноз экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на profinance.ru.

При этом 7 экспертов пророчат рост запасов, и 1 прогнозирует снижение.

Прогноз экспертов, опрошенных Bloomberg (в баррелях):

запасы сырой нефти: +1.95 млн до 424.6 млн;

запасы бензина: -572 тыс. до 229 млн;

запасы дистиллятов: -2 млн до 129.3 млн.

На прошлой неделе в среду Управление энергетической информации минэнерго США опубликовало данные о запасах нефти и нефтепродуктов. Согласно отчету, добыча нефти за неделю снизилась на 100 тыс. до 12.4 млн баррелей в день. При этом запасы сырой нефти выросли на 3.1 млн баррелей, а запасы бензина сократились на 0.228 млн баррелей.

Котировки на рынке нефти к завершению понедельника утрачивают большую часть приобретенных в течение дня достижений. Brent растет на 0.15% до $58.46 за баррель, при этом WTI дорожает на 0.17% до $52.90 за баррель.

Президент США Дональд Трамп в понедельник пригрозил уничтожить экономику Турции, если та решится на ранее запланированный военный удар по Сирии. После решения США вывести войска из северо-восточной части страны, сирийские курды, которые являются союзными для Вашингтона силами, уязвимы перед вторжением турецких военных.

Американские фондовые индексы погрузились в красную зону, доллар вырос, а цены на нефть оказались под давлением после того, как Fox News сообщил, что Китай готов заключить соглашение по некоторым аспектам торговых переговоров, согласовав при этом график решения более сложных вопросов в следующем году.

Дональд Трамп ранее неоднократно заявлял, что он либо заключит полноценное соглашение с Китаем, которое касается всех проблемных аспектов, либо сделки не будет вовсе. И близкие люди в окружении Трампа утверждают, что эта позиция не изменилась. В четверг за стол переговоров сядут китайский вице-премьер Лю Хэ, глава минфина США Стивен Мнучин и торговый представитель США Роберт Лайтхайзер.

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