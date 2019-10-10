Власти Ирана отпустили россиянку Юлию Юзик, задержанную в начале октября в Тегеране, сообщило посольство России.

"В результате совместных усилий МИД России и Роспосольства в Тегеране иранской стороной было принято решение об освобождении российской гражданки Юлии Юзик. Рано утром 10 октября рейсом "Аэрофлота" она вылетела из Ирана в Москву", - сообщила дипмиссия в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Пресс-атташе российской дипмиссии в Тегеране Андрей Ганенко добавил, что россиянка чувствует себя нормально.

В 05.47 мск рейс из Тегерана совершил посадку в Шереметьево. Юзик так и не вышла через зону таможенного контроля сектора А терминала F аэропорта Шереметьево, передает корреспондент РИА Новости. На выходе ее ожидали журналисты телеканалов и информагентств. Всего с рейса SU 513 вышли около 15 человек.

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