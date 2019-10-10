Государственная нефтяная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco все-таки проведет IPO (первичное размещение акций на бирже), впервые анонсированное в 2017 году, пишет Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, на продажу будет выставлено два процента акций Saudi Aramco, официально объявлено об этом будет в конце октября. Правительство Саудовской Аравии, которое на сегодняшний день является единственным акционером компании, рассчитывает выручить от сделки 40 миллиардов долларов, что сделает ее крупнейшим IPO в истории, а всю Saudi Aramco оценит в два триллиона долларов.

Размещение состоится на внутренней бирже Tadawul, которая несколько лет назад открыла доступ к торгам для иностранных инвесторов.

Впервые о намерении провести IPO Saudi Aramco власти Саудовской Аравии сообщили в 2017 году. Тогда речь шла о планах продать пятипроцентный пакет акций. При этом рассматривались разные варианты: как продажа уже существующих бумаг, принадлежащих государству, так и выпуск новых. Сейчас, по данным агентства, речь идет об эмиссии дополнительных акций.

Впоследствии сроки IPO многократно сдвигали, также появлялась информация о полной отмене размещения. В качестве одной из причин называлось то, что руководство Saudi Aramco переключилось на покупку "стратегической доли" в крупнейшей в стране нефтехимической компании SABIC, одни из основных акционеров которой является суверенный фонд королевства.

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